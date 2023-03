Spreco alimentare, progetto di Siulp e Banco Alimentare per portare il cibo in eccedenza delle mense della Polizia a chi ne ha bisogno (Di venerdì 24 marzo 2023) Il cibo in eccedenza delle mense della Polizia di Stato sarà distribuito ai più bisognosi. Il progetto è stato ideato dalla Segreteria provinciale e regionale del Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia (Siulp) di Milano e inizierà a fine mese. L’accordo è stato siglato il 16 marzo e coinvolgerà la mensa del III Reparto Mobile e quella della caserma Garibaldi, tra le più grandi di Milano. Una prima volta in Italia, con l’ambizione di espandere il progetto in tutto il Paese. Come funzionerà – Ogni mattina i volontari della onlus passeranno a ritirare il cibo in avanzo della sera precedente, che grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilindi Stato sarà distribuito ai piùsi. Ilè stato ideato dalla Segreteria provinciale e regionale del Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori) di Milano e inizierà a fine mese. L’accordo è stato siglato il 16 marzo e coinvolgerà la mensa del III Reparto Mobile e quellacaserma Garibaldi, tra le più grandi di Milano. Una prima volta in Italia, con l’ambizione di espandere ilin tutto il Paese. Come funzionerà – Ogni mattina i volontarionlus passeranno a ritirare ilin avanzosera precedente, che grazie ...

