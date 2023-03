Sposa indossa l’abito da sposa della nonna del 1961 all’altare – conservato in sacco della spazzatura (Di venerdì 24 marzo 2023) Molte ragazze si ritrovano a sognare il giorno del loro matrimonio. E una delle cose più importanti a cui pensano è il loro abito da sposa. Per la maggior parte delle donne, di solito hanno un’idea molto specifica di cosa vogliono indossare. E anche questa sposa sapeva esattamente cosa voleva indossare… LEGGI DI PIÙ: Ottantenne festeggia i 60 anni di matrimonio indossando il suo abito da sposa originale LEGGI DI PIÙ: Nonno orgoglioso accompagna moglie, figlia e nipote all’altare nello stesso abito da sposa Allie Livingwater, 23 anni, stava rovistando nella cantina di sua nonna nel 2016 quando ha trovato qualcosa di incredibilmente prezioso in un ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 24 marzo 2023) Molte ragazze si ritrovano a sognare il giorno del loro matrimonio. E una delle cose più importanti a cui pensano è il loro abito da. Per la maggior parte delle donne, di solito hanno un’idea molto specifica di cosa voglionore. E anche questasapeva esattamente cosa volevare… LEGGI DI PIÙ: Ottantenne festeggia i 60 anni di matrimoniondo il suo abito daoriginale LEGGI DI PIÙ: Nonno orgoglioso accompagna moglie, figlia e nipotenello stesso abito daAllie Livingwater, 23 anni, stava rovistando nella cantina di suanel 2016 quando ha trovato qualcosa di incredibilmente prezioso in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tramortilla : Che voglia di infilarmi in qualche matrimonio in terza o quarta fila ed indignarmi in silenzio perché la sposa non indossa un Pnina Tornei -