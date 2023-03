Spazio, Zaia lancia call per giovani talenti: "Facciamo 'atterrare' i dati spaziali" (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, punta in alto e parte a caccia di giovani talenti che siano capaci di tradurre i dati raccolti nello Spazio in progetti "utili" per i cittadini sulla terra. Un obiettivo che passa per il contest "Veneto Stars", un progetto internazionale della Regione del Veneto che si rivolge agli studenti d'Europa tra i 18 e i 25 anni d'età, ragazzi che vogliono realizzare un'idea vincente sfruttando i dati spaziali per dare risposte alle esigenze di mercati come l'agricoltura e il commercio. "Vogliamo attrarre i talenti europei nella nostra Regione" ha detto Zaia e tra gli obiettivi c'è anche far restare i talenti veneti nel loro territorio. "Puntiamo a diventare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Governatore del Veneto, Luca, punta in alto e parte a caccia diche siano capaci di tradurre iraccolti nelloin progetti "utili" per i cittadini sulla terra. Un obiettivo che passa per il contest "Veneto Stars", un progetto internazionale della Regione del Veneto che si rivolge agli studenti d'Europa tra i 18 e i 25 anni d'età, ragazzi che vogliono realizzare un'idea vincente sfruttando iper dare risposte alle esigenze di mercati come l'agricoltura e il commercio. "Vogliamo attrarre ieuropei nella nostra Regione" ha dettoe tra gli obiettivi c'è anche far restare iveneti nel loro territorio. "Puntiamo a diventare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Spazio, Zaia lancia call per giovani talenti: 'Facciamo 'atterrare' i dati spaziali' - - fisco24_info : Spazio, Zaia lancia call per giovani talenti: 'Facciamo 'atterrare' i dati spaziali': (Adnkronos) - Il Governatore… - solotelco : Zaia: il Veneto diventi la prima regione del settore Spazio - Oggi è terza con 1,5 miliardi di fatturato complessivo - AnsaVeneto : Con 'Stars' il Veneto si lancia nello spazio. Zaia, 'raccogliere dati per progetti di crescita del territorio' #ANSA - cldferrilab : Zaia: il Veneto diventi la prima regione del settore Spazio -