Spazio | Esa | “Ita Airways si affida alla tecnologia spaziale”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – I passeggeri che volano con la compagnia di bandiera italiana Itasubiranno meno ritardi e viaggeranno in modo più ecologico graziepossibilità per i piloti di utilizzare i satelliti ed il sistema europeo Iris per tracciare le rotte aeree. Attualmente sono cinque le compagnie aeree che hanno già equipaggiato gli aeromobili con laIris: Virgin Atlantic, Jet2 e Transavia Airlines, nonché Itae easyJet. L’AgenziaEuropea spiega che “il sistema per l’aviazione Iris, supportato dall’Esa, collega digitalmente i piloti ai controllori del traffico aereo utilizzando i satelliti e consentendo così di ottimizzare le rotte di volo”. “I piloti potranno volare sulle rotte più efficienti, risparmiando tempo e carburante e riducendo le emissioni di gas serra” ...