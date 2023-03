Sparatoria a Mergellina, è morto Antonio Gaetano (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo il dramma di Francesco Pio Moimone agli chalet di Mergellina, dopo 12 giorni di agonia è morto anche Antonio Gaetano, il 20enne vittima di un agguato di camorra il 12 marzo scorso sempre nella zona degli chalet. Agguato a Mergellina, è morto Antonio Gaetano Gaetano è deceduto nella mattinata di ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo il dramma di Francesco Pio Moimone agli chalet di, dopo 12 giorni di agonia èanche, il 20enne vittima di un agguato di camorra il 12 marzo scorso sempre nella zona degli chalet. Agguato a, èè deceduto nella mattinata di ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... epidamno : Se nelle commissioni di vigilanza TV avessimo dei moralisti come si deve, e non dei fasci codardi, stasera in Rai n… - MARIGLIANO : - occhio_notizie : Il padre ucciso in una sparatoria, il fratello in carcere, i legami con la criminalità organizzata e l'omicidio com… - LaStampa : Il padre camorrista ucciso in una sparatoria, il fratello in carcere, i legami con la criminalità e quell’onta da p… - lacittanews : La terribile sparatoria che ha portato ad un omicidio nella zona degli chalet a Mergellina, Napoli, sarebbe dovuta… -