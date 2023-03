Spalletti: «Prima di prendere Kim e Kvara anche De Laurentiis aveva dubbi, ci sentivamo di sera…» (Di venerdì 24 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha ricevuto il Premio Bearzot. Questa mattina la cerimonia di consegna della XII edizione del premio nazionale, organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli. Ad assegnare il Premio è una giuria presieduta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, e coordinata dal caporedattore sport Ansa, Piercarlo Presutti. Di seguito le dichiarazioni di Luciano Spalletti. «avevamo parlato dell’indifferenza di quando sono arrivato per dei risultati che non erano così accettabili dalla città. C’era bisogno di compattarsi e fare un corpo unico per affrontare le difficoltà. Euforia controllata? Ma avete visto quanto è bella Napoli? Io ho deciso di vivere a Castel Volturno perché ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha ricevuto il Premio Bearzot. Questa mattina la cerimonia di consegna della XII edizione del premio nazionale, organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli. Ad assegnare il Premio è una giuria presieduta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell’Us Acli, Damiano Lembo, e coordinata dal caporedattore sport Ansa, Piercarlo Presutti. Di seguito le dichiarazioni di Luciano. «mo parlato dell’indifferenza di quando sono arrivato per dei risultati che non erano così accettabili dalla città. C’era bisogno di compattarsi e fare un corpo unico per affrontare le difficoltà. Euforia controllata? Ma avete visto quanto è bella Napoli? Io ho deciso di vivere a Castel Volturno perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella storia della Champions League 4 allenatori italiani ???? si sono qualificati ai quarti d… - gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - accountparodia : Aurelio De Laurentiis a 'DAZN': 'Prima di scegliere Spalletti, Allegri venne quattro volte a fare lezione di calcio… - PagineRomaniste : Napoli, #DeLaurentiis svela un retroscena: 'Avevo sentito #Spalletti prima del suo ritorno alla Roma' #ASRoma - LuigiLiccardo6 : RT @tancredipalmeri: De Laurentiis sull’arrivo di Spalletti: “Ho fatto di tutto per depistare tutti voi: passai prima per Conceicaio, poi p… -