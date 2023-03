Spalletti intercettato da Le Iene al Maschio Angioino | svelato il motivo della visita VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 marzo 2023) Grande giornata per mister Luciano, che nella giornata odierna – nella magnifica location del– ha ricevuto il Premio Bearzot. Una bellissima riconoscenza al mister, che quest’anno in particolare sta meravigliando tutti gli appassionati di calcio con il suo Napoli. Eppure in passato il tecnico ha avuto anche qualche problemino nella gestione di alcuni suoi ex calciatori. Il caso più “rumoroso” fu quello di Francesco Totti, sui cui è stata costruita anche una Serie TV poi trasmessa da SKY. Da dopo il ritiro di Totti, il rapporto con tranon è più stato idilliaco, ma qualcuno ha provato a farli riappacificare. LucianoPace tra Totti e, ilde Le ...