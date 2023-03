Spalletti al Premio Bearzot: “Kim e Kvara? De Laurentiis aveva un dubbio”, poi l’elogio a Di Lorenzo (Di venerdì 24 marzo 2023) Luciano Spalletti ha ricevuto oggi al Maschio Angioino il Premio Bearzot in una cerimonia che ha visto partecipe anche il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Dopo i numerosi interventi che si sono susseguiti, il tecnico azzurro ha preso parola per commentare il momento che sta vivendo la sua squadra. Di seguito le sue parole: Kim e Kvara? Anche De Laurentiis aveva qualche dubbio su come si ambientassero in Serie A. Infatti prima di prenderli ci siamo sentiti un paio di sere dopo cena e il presidente mi chiedeva se avessi cercato di capire la differenza tra il calcio in Russia e quello italiano. Ora i confini calcistici sono più sottili. È più facile riuscire a entrare in un modo di lavorare differente. L’impatto con la città ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Lucianoha ricevuto oggi al Maschio Angioino ilin una cerimonia che ha visto partecipe anche il Presidente della SSC Napoli Aurelio De. Dopo i numerosi interventi che si sono susseguiti, il tecnico azzurro ha preso parola per commentare il momento che sta vivendo la sua squadra. Di seguito le sue parole: Kim e? Anche Dequalchesu come si ambientassero in Serie A. Infatti prima di prenderli ci siamo sentiti un paio di sere dopo cena e il presidente mi chiedeva se avessi cercato di capire la differenza tra il calcio in Russia e quello italiano. Ora i confini calcistici sono più sottili. È più facile riuscire a entrare in un modo di lavorare differente. L’impatto con la città ...

