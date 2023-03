“Sos Affitti”, il Comune di Milano lancia un servizio per segnalare le case irregolari (Di venerdì 24 marzo 2023) Palazzo Marino ha attivato in via sperimentale un canale di comunicazione che permette ai cittadini di inviare segnalazioni, ad esempio su pagamenti in nero o condizioni abitative non dignitose o usi turistici, con la possibilità di rimanere anonimi. Si può scrivere a un indirizzo mail che, assicura il Comune, verrà controllato tutti i giorni Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 marzo 2023) Palazzo Marino ha attivato in via sperimentale un canale di comunicazione che permette ai cittadini di inviare segnalazioni, ad esempio su pagamenti in nero o condizioni abitative non dignitose o usi turistici, con la possibilità di rimanere anonimi. Si può scrivere a un indirizzo mail che, assicura il, verrà controllato tutti i giorni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : “Sos Affitti”, il Comune di Milano lancia un servizio per segnalare le case irregolari - TuttoSuMilano : RT @discoradioIT: Sos Affitti, il Comune di #Milano attiva una mail per segnalare irregolarità - Discoradio - discoradioIT : Sos Affitti, il Comune di #Milano attiva una mail per segnalare irregolarità - Discoradio - PPANthebrief : Concluso il Forum dell’Abitare promosso da @ComuneMI in collaborazione con @comunicazionemm e @FondCariplo. L’asses… - Giovann03947041 : RT @PierMaran: Da oggi online link @ComuneMI 'SOS AFFITTI' perché segnalazioni - su appartamenti che plausibilmente non hanno abitabilità,… -