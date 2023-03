“Sono matti, guardate che hanno scritto”. GF Vip, il messaggio aereo sconvolge tutti (Di venerdì 24 marzo 2023) Dovrebbero essere stati oltre un centinaio gli aerei che hanno volato sopra allo spiato appartamento del GF Vip 7 e, come ogni anno, i fandom hanno generato scompiglio con i loro più o meno incisivi striscioni. Nonostante l’edizione sia quasi finita ore fa un’altra sconvolgente sorpresa in giardino e per tutto il cast. C’è qualcuno che vorrebbe fare dinamica anche fuori dalla dimora capitolina. Si parla dei Donnalisi e dei fandom a loro affiliati, come, per esempio, gli altrettanto scatenati e soprattutto ancora in gioco Nikiters. Un aereo dei fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha attaccato i restanti volti del GF Vip 7. GF Vip, il messaggio aereo sconvolge i concorrenti nella casa Altro che solidarietà e sostegno per chi ancora sta ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 marzo 2023) Dovrebbero essere stati oltre un centinaio gli aerei chevolato sopra allo spiato appartamento del GF Vip 7 e, come ogni anno, i fandomgenerato scompiglio con i loro più o meno incisivi striscioni. Nonostante l’edizione sia quasi finita ore fa un’altrante sorpresa in giardino e per tutto il cast. C’è qualcuno che vorrebbe fare dinamica anche fuori dalla dimora capitolina. Si parla dei Donnalisi e dei fandom a loro affiliati, come, per esempio, gli altrettanto scatenati e soprattutto ancora in gioco Nikiters. Undei fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha attaccato i restanti volti del GF Vip 7. GF Vip, ili concorrenti nella casa Altro che solidarietà e sostegno per chi ancora sta ...

