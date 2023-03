“Sono incinta”. Diletta Leotta, l’annuncio più bello è arrivato così. Con lui (Di venerdì 24 marzo 2023) Diletta Leotta è incinta e ha finalmente rotto il silenzio sulle ultime voci che circolavano su di lei e il fidanzato Loris Karius. Da settimane il gossip parlava di una gravidanza della giornalista sportiva. Un gossip partito da alcuni scatti dei paparazzi mentre i due trascorrevano qualche giorno in un lussuoso resort con spa in Franciacorta. I fotografi di Chi li avevano sorpresi poco prima della partenza, con la conduttrice che “sfoggia forme sospette sotto l’abito a righe. I bottoni tirano sul décolleté e la forma arrotondata del ventre è sottolineata dalla stoffa”, si leggeva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sempre ben informato sulle gravidanza vip. E infatti era stato proprio lui a svelare quella di Aurora Ramazzotti, tra pochi giorni mamma per la prima volta. Leggi anche: “Questa sì che è una bella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023)e ha finalmente rotto il silenzio sulle ultime voci che circolavano su di lei e il fidanzato Loris Karius. Da settimane il gossip parlava di una gravidanza della giornalista sportiva. Un gossip partito da alcuni scatti dei paparazzi mentre i due trascorrevano qualche giorno in un lussuoso resort con spa in Franciacorta. I fotografi di Chi li avevano sorpresi poco prima della partenza, con la conduttrice che “sfoggia forme sospette sotto l’abito a righe. I bottoni tirano sul décolleté e la forma arrotondata del ventre è sottolineata dalla stoffa”, si leggeva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sempre ben informato sulle gravidanza vip. E infatti era stato proprio lui a svelare quella di Aurora Ramazzotti, tra pochi giorni mamma per la prima volta. Leggi anche: “Questa sì che è una bella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaPinky72 : RT @aciapparoni: Il centrodestra vuole che le ladre incinte non restino più impunite. Ma per il #PD tutto deve restare com’è. Eppure le cr… - lucia71864322 : @SusannaCeccardi Ceccardi è facile farle smettere di rubare! Date loro un lavoro ben retribuito, come il tuo ! Ve… - libero_cogito : @Libero_official Il PD sempre dalla parte sbagliata. Non sono incinta solo le borseggiatrici ma a volte anche le vi… - lasiciliait : Diletta Leotta: «Sono incinta». L’annuncio social con Karius - CarloScalmana : RT @aciapparoni: Il centrodestra vuole che le ladre incinte non restino più impunite. Ma per il #PD tutto deve restare com’è. Eppure le cr… -