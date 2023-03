Sonego-Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Lorenzo Sonego affronterà Daniel Evans nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Dopo il bel successo all’esordio ai danni di Dominic Thiem, l’azzurro cerca continuità e può trovarla in questo match contro la testa di serie britannica che però non sta attraversando un gran periodo di forma per usare un eufemismo. Evans è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha vinto solamente tre partite nel corso di questo inizio di 2023. Un Sonego in buone condizioni fisiche e mentali può anche partire favorito per accedere al terzo round e mettere punti importanti per la classifica. C’è un precedente tra i due, risale a Vienna 2020, quando Sonego vinse in due set e poi si spinse fino alla finale, ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Lorenzoaffronterà Danielnel secondo turno deldi, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Dopo il bel successo all’esordio ai danni di Dominic Thiem, l’azzurro cerca continuità e può trovarla in questo match contro la testa di serie britannica che però non sta attraversando un gran periodo di forma per usare un eufemismo.è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha vinto solamente tre partite nel corso di questo inizio di. Unin buone condizioni fisiche e mentali può anche partire favorito per accedere al terzo round e mettere punti importanti per la classifica. C’è un precedente tra i due, risale a Vienna 2020, quandovinse in due set e poi si spinse fino alla finale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefaniaugo77 : RT @GeorgeSpalluto: SoneGO! Lorenzo batte Thiem 76(7) 62 dopo un primo set equilibratissimo vinto sul filo di lana, annullando un setpoint… - giovannipelazzo : Bella vittoria all'esordio per Lorenzo #Sonego ????, bravo ad imporsi 7-6(7) 6-2 contro un [WC] Dominic Thiem ???? anco… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Sonego ???? parte bene al #MiamiOpen Battuto 76(7)62 Dominic Thiem ???? in un match dai due volti: primo set esten… - sportli26181512 : ATP Miami, Sonego batte Thiem all'esordio. Oggi Sinner-Djere su Sky: Debutto vincente per Sonego che elimina l'ex n… - Tennista_Ita : Il grido di Lorenzo! #Sonego supera #Thiem 76 62 nel primo turno del torneo maschile #MiamiOpen e ora trova #Evans.… -