Sondaggio Noto | sorpasso a un passo | ribaltati tutti gli equilibri politici

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Fratelli d'Italia cresce ancora. A snocciolare i numeri ci pensa Antonioin occasione della puntata di mercoledì 22 marzo di Porta a Porta. Qui, su Rai 1, il partito di Giorgia Meloni viene dato in crescita rispetto allo scorso 13 febbraio. FdI aggiunge un +0,5 per cento al totale, arrivando al 29. Segue il Partito democratico che gode ancora della novità: Elly Schlein alla guida dei dem. Il Pd, dopo il voto delle primarie, sale al 21 per cento guadagnando 4.5 punti percentuali. Dalle cifre mostrate nello studio di Bruno Vespa non sfugge il cambio didel Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte sembra pagare lo scotto della Schlein. I grillini, dopo mesi in rialzo, sprofondano al 14,5 per cento lasciandosi alle spalle quattro punti percentuali. Anche la Lega perde 1.5 punti attestandosi all'8.5, mentre Azione-Italia ...