Sondaggi Tp: maggioranza italiani contro la maternità surrogata (Di venerdì 24 marzo 2023) La maggioranza degli italiani si schiera contro la maternità surrogata. Per il 55,5% dovrebbe essere illegale ovunque sia stata praticata. Tra chi dice no ci sono però differenze sull’affidamento dei bambini nati con questa pratica: per il 40,2% il bambino dovrebbe essere restituito alla madre naturale o dichiarato adottabile mentre per il 15,3% dovrebbe rimanere con la coppia che ha fatto ricorso alla maternità surrogata. A favore di questa pratica tout court è il 15,7% mentre il 21,4% si dice favorevole ma solo solo se si tratta di maternità surrogata altruistica, senza alcun pagamento né rimborso spese. Sono i dati raccolti dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 21 e il 23 ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 marzo 2023) Ladeglisi schierala. Per il 55,5% dovrebbe essere illegale ovunque sia stata praticata. Tra chi dice no ci sono però differenze sull’affidamento dei bambini nati con questa pratica: per il 40,2% il bambino dovrebbe essere restituito alla madre naturale o dichiarato adottabile mentre per il 15,3% dovrebbe rimanere con la coppia che ha fatto ricorso alla. A favore di questa pratica tout court è il 15,7% mentre il 21,4% si dice favorevole ma solo solo se si tratta dialtruistica, senza alcun pagamento né rimborso spese. Sono i dati raccolti dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 21 e il 23 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : La luna di miele fra #Meloni e gli italiani è finita. Lo dicono i sondaggi e la voce del Paese reale. La maggioranz… - Pinosuma1 : RT @Newsinunclick: La luna di miele fra Meloni e gli italiani è finita. Lo dicono i sondaggi e la voce del Paese reale. La maggioranza si s… - MarcoGuastamac3 : @CatePorta @matteosalvinimi Bah in realtà secondo i sondaggi gli italiani non vogliono smettere di aiutare l’Ucrain… - JediPerLItalia : @Fra_Di_Dato @GraziaLombardi3 @lageloni 1- Chi dice che sia minoranza? I sondaggi? Non hanno certo valore in democr… - elixcz : RT @DavPoggi: Macron ha detto che porterà avanti la riforma delle pensioni nonostante sia odiata dal popolo e penalizzi Governo nei sondagg… -