Sondaggi elettorali Emg, il PD cresce ancora, è al 18,4% (Di venerdì 24 marzo 2023) Fratelli d'Italia non sfonda, è al 27,1% dopo avere perso tre decimali Anche per Emg continua l'effetto Schlein, come per Swg. I suoi Sondaggi elettorali sono molto meno lusinghieri con il PD, ma evidenziano comunque un aumento delle intenzioni di voto, che passano dal 17,8% al 18,4% in una settimana. Si tratta di un progresso che però in questo caso non è alle spese del Movimento 5 Stelle, che rimane stabile al 16,5%. Scendono, invece, i più diretti alleati, ovvero Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, che calano rispettivamente di tre e due decimali e ora sono al 2,9% e al 2,4%. Nella maggioranza prevale il segno meno, con Fratelli d'Italia, che scende dal 27,4% al 27,1%, un valore piuttosto basso, soprattutto se confrontato con quello, oltre il 30%, che attribuiscono al partito altri istituti. Giù, dello 0,4%, anche la Lega, al 9,5%, ...

