"Solo l'11% di partecipazione". Calenda va in tv ma diserta l'Aula (Di venerdì 24 marzo 2023) Il leader del Terzo Polo è presente spesso in televisione e sui social, ma non sembra privilegiare il Senato: secondo Openpolis ha un tasso di partecipazione dell'11,2%. Salvini (che è anche ministro) e Renzi fanno meglio

