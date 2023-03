Snowboardcross | qualificazioni Mt St Anne 2023 | cinque azzurri avanti | bene Sommariva e Gallina

(Di venerdì 24 marzo 2023)italianidopo ledella tappa di Coppa del Mondo didi Mt. St.tra maschile e femminile. In campo maschile, sopra le righe la prestazione da parte di Lorenzo, che si qualifica già dopo la prima run con il tempo di 57.30, il sesto complessivo. Diciannovesimo crono per Omar Visintin, 58.68 che lo fa avanzare alla gara di domani. Stesso destino per altri due, ai quali però serve la run 2: si tratta di Michele Godino e Matteo Menconi, ventiseiesimo e ventisettesimo. In campo femminile si qualifica soltanto Francesca, lo fa dopo la run due col crono di 1.02.27. Eliminata invece Sofia Belingheri come seconda delle escluse. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Snowboardcross, cinque azzurri avanti dopo le qualificazioni a #MtStAnne - sportface2016 : #Snowboardcross, qualificazioni #Veysonnaz 2023: #Sommariva avanti con il miglior tempo. I risultati -

I risultati delledi, per quanto riguarda la tappa di Veysonnaz 2023 . Lorenzo Sommariva ha fatto registrare il miglior tempo tra gli uomini, in 56.58, e domani sarà quindi inserito nella ...Le inedite batterie di qualificazione per la Coppa del Mondo di Snowboard di Sierra Nevada sorridono ai colori della nostra Nazionale . Nella tappa odierna terminata in Spagna, infatti, sono riusciti ...Il suo posto nelle gare diin programma il 2 (le) e il 3 marzo verrà preso da Francesca Gallina, che affiancherà Caterina Carpano, Raffaella Brutto e Sofia Belingheri, ...

Snowboardcross, qualificazioni Mt. St. Anne 2023: cinque azzurri ... SPORTFACE.IT

Giornata ricca di sport, oggi, venerdì 24 marzo. OA Sport vi terrà compagnia per non farvi mancare nulla in termine di informazione e di aggiornamento. Programma completo su come vedere gli eventi in ...19.15 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Mont St. Anne (Canada): qualificazioni donne – Nessuna copertura tv/streaming. 19.30 Padel, WPT Paraguay: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport 251, in ...