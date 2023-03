Snowboardcross, Coppa del Mondo Mt. St. Anne 2023: folta pattuglia di italiani alle fasi finali (Di venerdì 24 marzo 2023) Ultima tappa per la Coppa del Mondo di Snowboardcross: in Canada va in scena un week-end intenso in quel di Mont-Sainte-Anne, con due gare che decideranno ovviamente l’assegnazione delle sfere di cristallo. Oggi in scena le qualifiche che tra gli uomini hanno visto prevalere il beniamino del pubblico Eliot Grondin. Bene anche gli italiani: tutti avanti gli azzurri con Lorenzo Sommariva sesto, Omar Visintin diciannovesimo, Michele Godino ventiseiesimo e Matteo Menconi ventisettesimo. Al femminile il miglior tempo lo timbra un’altra padrona di casa: la sorpresa Audrey McManiman. Una sola italiana riesce ad agguantare il pass per la gara: Francesca Gallina, undicesima. Eliminata invece Sofia Belinghieri, diciottesima. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Ultima tappa per ladeldi: in Canada va in scena un week-end intenso in quel di Mont-Sainte-, con due gare che decideranno ovviamente l’assegnazione delle sfere di cristallo. Oggi in scena le qualifiche che tra gli uomini hanno visto prevalere il beniamino del pubblico Eliot Grondin. Bene anche gli: tutti avanti gli azzurri con Lorenzo Sommariva sesto, Omar Visintin diciannovesimo, Michele Godino ventiseiesimo e Matteo Menconi ventisettesimo. Al femminile il miglior tempo lo timbra un’altra padrona di casa: la sorpresa Audrey McManiman. Una sola italiana riesce ad agguantare il pass per la gara: Francesca Gallina, undicesima. Eliminata invece Sofia Belinghieri, diciottesima. Foto: Lapresse

