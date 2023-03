SNAI – Qualificazioni europee: Italia, a Malta il riscatto? Azzurri ok a 1,11, Retegui ancora a segno a 1,65 (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Dopo l'esordio deludente a Napoli contro l'Inghilterra, la Nazionale cerca i primi tre punti nel cammino che porta a Euro 2024: impegno sulla carta semplice, con il pareggio che vale 8,75 e l'«1» addirittura a 22. L'italo-argentino in testa alla lavagna dei marcatori Milano, 24 marzo 2023 – L'esordio della Nazionale nel girone di qualificazione a Euro 2024 non rimarrà nella storia. L'Italia, però, dopo la sconfitta contro l'Inghilterra ha subito la chance di riscattarsi e conquistare i primi tre punti. Domenica sera a Ta' Qali c'è la sfida contro Malta, la squadra sulla carta più debole del Gruppo C: le quote SNAI lo confermano, con l'Italia strafavorita per la vittoria, a 1,11. Per il pareggio si sale a 8,75, mentre il segno «1» schizza addirittura a 22. Pochi dubbi anche sul fatto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Dopo l'esordio deludente a Napoli contro l'Inghilterra, la Nazionale cerca i primi tre punti nel cammino che porta a Euro 2024: impegno sulla carta semplice, con il pareggio che vale 8,75 e l'«1» addirittura a 22. L'italo-argentino in testa alla lavagna dei marcatori Milano, 24 marzo 2023 – L'esordio della Nazionale nel girone di qualificazione a Euro 2024 non rimarrà nella storia. L', però, dopo la sconfitta contro l'Inghilterra ha subito la chance di riscattarsi e conquistare i primi tre punti. Domenica sera a Ta' Qali c'è la sfida contro, la squadra sulla carta più debole del Gruppo C: le quotelo confermano, con l'strafavorita per la vittoria, a 1,11. Per il pareggio si sale a 8,75, mentre il«1» schizza addirittura a 22. Pochi dubbi anche sul fatto che ...

