Sky Flowers è il nuovo brano di Remo Anzovino

(Di venerdì 24 marzo 2023) I tasti del piano sono accarezzati come petali di fiori, le note leggere come l’aria del mattino. Skyè ildiuscito il 21 marzo, non a caso il primo giorno che saluta l’arrivo della primavera. Ascoltalo qui: https://bfan.link/sky-È il secondo titolo estratto da “Don’t Forget to Fly”, ilalbum di inediti in arrivo in primavera e distribuito da Believe. Un disco composto da vari tasselli tutti collegati tra loro, per un mosaico onirico da ascoltare e vivere nel pianeta dell’aria, come suggerisce il titolo del progetto. Se infatti il primoThe second life of Icarus è l’invito a interpretare la seconda vita di Icaro – una seconda occasione in cui le ali non vengono bruciate dal sole, ma ...

Le date vedi anche Guarda la playlist video dia tema musica calendario in aggiornamento* 1 luglio - Sogliano al Rubicone (FC) - Sogliano Sonica 6 luglio - Collegno (TO) -Festival

