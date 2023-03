Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Skriniar risponde alle accuse: «Ho seguito sempre le indicazioni dei medici dell’#Inter» Su Instagram: «L’Inter m… - fanpage : #Skriniar non ci sta e risponde alle critiche con i fatti - MattiaGallo17 : RT @NonConoscoVG: #Skriniar risponde a tutti con una storia su Instagram. - scugnizzano99 : RT @NonConoscoVG: #Skriniar risponde a tutti con una storia su Instagram. - MarcoBarzaghi : RT @barzacom_: ??#Skriniar risponde su Instagram alle notizie sulla visita al Cers : “Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indica… -

... non potendo però contare dei due titolari Bastoni e(assente dai campi di gioco da quasi ...di continuare a giocare nonostante uno scontro fortuito con Lukaku pochi minuti dopo) che...2 Il difensore dell'Inter Milan, assente ieri per il riacutizzarsi dei problemi fisici, risponderà alla convocazione del ct della Slovacchia Marcello Calzona. Il nerazzurro sarà visitato dallo staff medico della Nazionale, ...Sicuramente non avremooltre a Bastoni e Gosens. Dovrò valutare bene qualche altro ... Juventus seconda in campionato Inzaghi '' ad Allegri e si sofferma a proposito di una classifica ...

Inter, Skriniar risponde alla chiamata della Slovacchia | Primapagina Calciomercato.com

Un gol di Kostic nel primo tempo regala la vittoria alla squadra di Allegri, che sigilla dunque un’altra vittoria di “corto muso”. Scintille dopo la fine del match, con le espulsioni di Paredes e D’Am ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...