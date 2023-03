Skriniar nel caos: esce allo scoperto dopo la visita col PSG (Di venerdì 24 marzo 2023) Il difensore dell’Inter fa chiarezza sulle cure ricevute. Attraverso i social ha spiegato ai nerazzurri la situazione La situazione dell’Inter è molto complicata. Nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, i nerazzurri sono sommersi dalle critiche. Il terzo posto in campionato con una rosa sulla carta molto competitiva non va giù ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 marzo 2023) Il difensore dell’Inter fa chiarezza sulle cure ricevute. Attraverso i social ha spiegato ai nerazzurri la situazione La situazione dell’Inter è molto complicata. Nonostante la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, i nerazzurri sono sommersi dalle critiche. Il terzo posto in campionato con una rosa sulla carta molto competitiva non va giù ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mouisgod : @Fra04012011 Io invece spero Skriniar rientri e ci aiuti a vincere la Champions. Prima e ultima della sua carriera,… - deliux9 : “Eh ma nel 1967 lo avresti preso al LIDL a 19,90 €!” Certo peccato che allora piangevi per avere Lukaku e Dybala, r… - Romeo41556205 : @BISS01992 @FBiasin Non lo farà mai...!! Nel caso Skriniar è tutta colpa dei dirigenti!! Skriniar non ha fatto com… - OhWhatFun__ : RT @Specialcla: Il signor (ride) #Skriniar mi sta facendo rivalutare quel pupazzo di Icardi. Nel senso che lo sta per raggiungere al primo… - BBilanShit : RT @Specialcla: Il signor (ride) #Skriniar mi sta facendo rivalutare quel pupazzo di Icardi. Nel senso che lo sta per raggiungere al primo… -