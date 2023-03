Skriniar infortunio | altro strappo con l’Inter I dettagli

(Di venerdì 24 marzo 2023)tra il difensore slovacco ein merito al problema alla schiena che gli sta impedendo di essere a disposizione di Simone Inzaghi. Il classe 1995, che alla fine della stagione lascerà i nerazzurri alla scadenza del contratto per firmare con il Paris Saint-Germain, non ha potuto rispondere alla convocazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rh_addy : @NusVisitor @Specialcla esatto,anche perchè se mattiamo a confronto il finto infortunio di un mese con tutti i prob… - AndreArmageddon : La società Inter non è riuscita a chiudere con Bremer, cedere Skriniar, e ora è irritata perché il giocatore si cur… - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Skriniar, infortunio non banale. Strappo con l’Inter: visita in Francia su consiglio del Psg - deliux9 : La polemica su Skriniar è sterile. L’infortunio è reale, ha scelto di farsi visitare da una equipe probabilmente mo… - giuliocracyS : @maiconesimo Ha finto un infortunio a differenza di skriniar. Sicuramente più capitano lui della sedia. -

... Arnautovic ko: 2 - 3 settimane di stop Altroper Marko Arnautovic: l'attaccante del ... In dubbio anche, che è rientrato dal ritiro della nazionale per un problema fisico. Ecco la ...Non ci sarà però Milan, al momento fuori peranche con il suo club, ovvero l' Inter . Il ct Francesco Calzona ha parlato così: "Abbiamo deciso ieri. È un top player, non ho preso ...Il pari contro la Samp , poi l'alla schiena, dovuto alla lombalgia, che lo ha tenuto fuori da svariati turni. Solo nel doppio confronto Milanè riuscito a giocare, non venendo convocato nell'ultima sfida contro ...

sia sotto il punto di vista degli infortuni che per il proseguo della stagione. Bastoni, Gosens e Dimarco proseguono con le terapie e col lavoro personalizzato, solo terapie per Milan Skriniar.SERIE A - Milan Skriniar è ancora ai box per un infortunio molto delicato alla schiena, la lomboglutalgia acuta. Lo slovacco per comprendere meglio come guarire si è consultato con il Paris ...