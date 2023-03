Siviglia, per il centrocampo si guarda in Serie A (Di venerdì 24 marzo 2023) Monchi è concentrato a non ripetere gli errori della scorsa estate che sono costati al Siviglia una stagione complicata. Il ds vuole... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Monchi è concentrato a non ripetere gli errori della scorsa estate che sono costati aluna stagione complicata. Il ds vuole...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Siviglia, per il centrocampo si guarda in Serie A - sportli26181512 : Siviglia, per il centrocampo si guarda in Serie A: Monchi è concentrato a non ripetere gli errori della scorsa esta… - interbasta_ : RT @AmalaTV_: GdS - L’#Inter scambia. #Correa è in partenza: in Premier ci pensano il WestHam e l’AstonVilla e resta un’opzione per il Sivi… - interbasta_ : RT @it_inter: West Ham in pole per #Correa, anche Aston Villa e Siviglia hanno manifestato interesse per l'argentino GDS - GianFVirardi : RT @it_inter: West Ham in pole per #Correa, anche Aston Villa e Siviglia hanno manifestato interesse per l'argentino GDS -