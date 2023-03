Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monarchy34 : RT @Radio1Rai: ??#Siria Attacchi aerei statunitensi nella notte dopo che un drone, forse iraniano, ha ucciso un contractor e ferito altre 6… - Monarchy34 : RT @andreastoolbox: Siria: raid Usa dopo attacco con drone attribuito a Iran #raid #Siria: #Usa #attacco #dopo ??????? - saverio951 : RT @Michele_Arnese: Il Pentagono ha annunciato di aver ordinato diversi attacchi aerei nel nord est della Siria, dopo che un raid compiuto… - lorenzomarchez : RT @Gianl1974: Raid Usa in Siria dopo il ferimento di cinque soldati e l'uccisione di un contractor Washington accusa un gruppo filoiranian… - Michele_Arnese : Il Pentagono ha annunciato di aver ordinato diversi attacchi aerei nel nord est della Siria, dopo che un raid compi… -

"Gli attacchi aerei sono stati condotti in risposta all'attacco di oggi, nonché a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione inda parte di gruppi affiliati all'Irgc". "Come ...Le forze armate statunitensi hanno effettuato un attacco aereo nellaorientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle Guardie ...l'ubicazione dell'obiettivo del, ma ......aereo "di precisione" nel nordest delladopo il ferimento di cinque militari e l'uccisione di un contractor. L'obiettivo era colpire un gruppo filoiraniano considerato responsabile del...

Siria: raid Usa dopo attacco con drone attribuito a Iran Agenzia ANSA

In Siria, un contractor statunitense è stato ucciso e cinque soldati più un altro professionista sono rimasti feriti dopo che un drone di probabile origine iraniana ha colpito una base militare nel no ...(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Una serie di attacchi aerei è stata sferrata nella notte in Siria dalle forze statunitensi, in risposta ad un attacco con drone nel nordest, attribuito alle forze di elite ...