...giovedì (ora di DC) che il presidente Joe Biden ha direttamente autorizzato attacchi aerei sul territorio siriano dopo che un contractor americano è stato ucciso da un drone kamikaze in. I...Una serie di attacchi aerei stata sferrata nella notte indalle forze statunitensi, in risposta ad un attacco con drone nel nordest, attribuito alle forze di elite iraniane, che ha ucciso un contractor e ferito altre 6 persone. L'intelligence Usa ......di attacchi aerei delle forze statunitensi nell'Est della: almeno otto miliziani filo - iraniani sono stati uccisi, secondo quanto scrive l'Osservatorio siriano per i diritti umani. 'IUsa ...

Siria: raid Usa dopo attacco con drone attribuito a Iran Agenzia ANSA

Il raid americano è stata la risposta all’attacco precedente della Siria con un drone, che ha ucciso un contractor e ferito altri 5 membri del personale di servizio statunitense, che si trovavano ...Alcuni attacchi aerei si sono registrati nella notte in Siria dalle forze statunitensi ... Almeno otto miliziani filo-iraniani sono stati uccisi nel raid, scrive l’Osservatorio siriano per i diritti ...