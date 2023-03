Siouxsie live il 7 maggio al Teatro Arcimboldi per l’unica data italiana dopo 15 anni

(Di venerdì 24 marzo 2023) MILANO – Icona indiscussa del dark punk inglese, madrina della scena gothic, leader storica deiand The Banshees:di 15di assenza dai palchi italiani Susan Janet Dallion, aka, è pronta a tornare dal vivo a Milano, il prossimo 7al, per la sua unica(ore 21). Il concerto è sold out. Con “The Scream”, il primo album dei Banshees,ha dato il via al movimento dark che avrebbe dominato buona parte del decennio degli80, aprendo la strada a gruppi come Joy Division, Cure, Bauhaus, Killing Joke, Sisters of Mercy. Ma la sua influenza è anben oltre quel decennio, il suo stile vocale e le sue sonorità tetre e ...

