Sinner spinge verso Torino: il ruolino di marcia è da primi 8 (Di venerdì 24 marzo 2023) Coach Simone Vagnozzi ha iniziato a dirlo senza paura già sul finire del 2022: l'obiettivo di questa stagione, per Jannik Sinner, deve essere la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino . Un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Coach Simone Vagnozzi ha iniziato a dirlo senza paura già sul finire del 2022: l'obiettivo di questa stagione, per Jannik, deve essere la qualificazione alle Nitto ATP Finals di. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : #Sinner ?????? 'Quando io e Alcaraz giochiamo contro diamo sempre vita a belle partite. Lui mi rende un giocatore mig… - perelaa : @enricogiammarco @giorgiodimaio non saprei, è una rivalità su cui spinge anche l'atp (anche troppo). L'h2h non mi p… - Isa_0600 : @GabPezzino Certo ms infatti come avversario temo molto piu sinner che un medvedev o qualche altro proprio perché s… - jumptarvo : RT @GeorgeSpalluto: Alcaraz: 'Con Jannik mi diverto molto. Mi piace giocare partite davvero difficili, equilibrate, partite di alta qualità… - martamaimone : RT @GeorgeSpalluto: Alcaraz: 'Con Jannik mi diverto molto. Mi piace giocare partite davvero difficili, equilibrate, partite di alta qualità… -