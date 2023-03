Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperScomCalcio : Il #Master1000 di #Miami è iniziato e #Sinner è pronto a sfidare #Djere. Non perdere neanche un attimo di questo… - Tennis_Ita : ATP 500 Barcellona, l'entry list: sarà spettacolo con Medvedev, Alcaraz, Sinner, Nadal e Musetti - EnzoCherici : Mi dispiace molto per la sconfitta di #Sinner, ma con l'assenza di #Djokovic credo che la finale #Medvedev vs… - alessio_morra : Primo set tra #Alcaraz e #Sinner con dei picchi di spettacolo altissimi. #IndianWells #TennisParadise - Mari63F : RT @FiorinoLuca: A prescindere dai calcoli, auguriamoci di assistere a un grande spettacolo. Forza Jannik! #Sinner #IndianWells https://t.… -

MIAMI (STATI UNITI) - Janniknon sbaglia all'esordio al Miami Open , nonostante qualche difficoltà. L'azzurro, che non offre la migliore versione di se stesso, conducendo una partita con alti e bassi, riesce a far emergere ...Poi sarà lo spagnolo numero uno del mondo Carlos Alcaraz a regalarecon l'argentino ... Italia in campo conSul Grandstand sarà il turno del russo Andrey Rublev con l'ostico J. J. Wolf.... quella tra Jannike Carlos Alcaraz , che stanno regalando grandi emozioni eogni qual volta si incontrano. Questa sfida, si promette di essere una anche delle più accese in futuro, ...

Sinner, spettacolo a Miami: vola al terzo turno. Travolto Djere Corriere dello Sport

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner non sbaglia all'esordio al Miami Open, nonostante qualche difficoltà. L'azzurro, che non offre la migliore versione di se stesso, conducendo una partita con alti e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...