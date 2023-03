Sinner, nuova missione Alcaraz (Di venerdì 24 marzo 2023) Nulla da fare per Fabio Fognini , eliminato al primo turno del Masters1000 di Miami dal tedesco Struff in tre set (6 - 4, 5 - 7, 6 - 4). Dopo un primo set caratterizzato da basse percentuali alla ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 marzo 2023) Nulla da fare per Fabio Fognini , eliminato al primo turno del Masters1000 di Miami dal tedesco Struff in tre set (6 - 4, 5 - 7, 6 - 4). Dopo un primo set caratterizzato da basse percentuali alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilsuperbo89 : @barrymansixty1 Berrettini certo non può far miracoli,perché io non lo vedo proprio in forma fisica,serve relativam… - CatelliRossella : Masters 1000 Miami: Sinner e Alcaraz verso una nuova sfida - Tennis - ANSA - ScMotorieSelmi : Masters 1000 Miami: Sinner e Alcaraz verso una nuova sfida - alto_adige : Il sorteggio ha inserito l'altoatesino nella parte di tabellone dominata dal giovane campione spagnolo - infoitsport : Tennis: Masters 1000 di Miami, Sinner e Alcaraz verso una nuova sfida -