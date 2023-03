Sinner-Djere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Laslo Djere nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Il serbo ha esordito nel tabellone sconfiggendo in due set il qualificato australiano Aleksandar Vukic. Sinner, invece, ha potuto usufruire di un bye al primo turno in qualità di decima testa di serie. Le quote della partita sono fortemente sbilanciate dalla parte dell’azzurro. Quest’ultimo è reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz. I precedenti, tuttavia, sono 2-1 per Djere, che ha battuto Sinner due volte sulla terra rossa. Nell’unico incontro andato in scena sul duro, però, Jannik non ha avuto troppe ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Laslonel secondo turno deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Il serbo ha esordito nel tabellone sconfiggendo in due set il qualificato australiano Aleksandar Vukic., invece, ha potuto usufruire di un bye al primo turno in qualità di decima testa di serie. Le quote della partita sono fortemente sbilanciate dalla parte dell’azzurro. Quest’ultimo è reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz. I precedenti, tuttavia, sono 2-1 per, che ha battutodue volte sulla terra rossa. Nell’unico incontro andato in scena sul duro, però, Jannik non ha avuto troppe ...

