Sinner-Djere oggi in tv, orario ATP Miami 2023: programma, dove vederlo, streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) Jannik Sinner è pronto al debutto in quel di Miami. Il tennista altoatesino torna in campo dopo la semifinale raggiunta ad Indian Wells, dove solo uno straripante Carlos Alcaraz è riuscito a fermarlo. A tenere a debutto l’azzurro in Florida, dove nel 2021 raggiunse la prima grande finale della sua carriera, sarà il serbo Laslo Djere. L’odierno numero 58 al mondo ha superato il qualificato australiano Aleksandar Vukic in due set e si ripropone per la quarta volta in carriera come avversario di Jannik. Il bilancio al momento è a suo favore: Djere si impose nei primi due precedenti in carriera, a Budapest nel 2019 (6-3 6-1) ed a Kitzbuhel l’anno dopo (doppio 6-4), curiosamente in entrambi i casi si trattava di una partita valida per gli ottavi di finale e si era su terra battuta. Ma da ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Jannikè pronto al debutto in quel di. Il tennista altoatesino torna in campo dopo la semifinale raggiunta ad Indian Wells,solo uno straripante Carlos Alcaraz è riuscito a fermarlo. A tenere a debutto l’azzurro in Florida,nel 2021 raggiunse la prima grande finale della sua carriera, sarà il serbo Laslo. L’odierno numero 58 al mondo ha superato il qualificato australiano Aleksandar Vukic in due set e si ripropone per la quarta volta in carriera come avversario di Jannik. Il bilancio al momento è a suo favore:si impose nei primi due precedenti in carriera, a Budapest nel 2019 (6-3 6-1) ed a Kitzbuhel l’anno dopo (doppio 6-4), curiosamente in entrambi i casi si trattava di una partita valida per gli ottavi di finale e si era su terra battuta. Ma da ...

