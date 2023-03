(Di venerdì 24 marzo 2023) Prosegue il lavoro dell’dopo la settimana di riposo, la stagione adesso entra nel vivo con la Poule Scudetto. Di questo ne ha parlato Flaminiain un’vista suTV. FASE IMPORTANTE – Flaminiaparla della poule Scudetto, dove le migliori squadre del campionato si affrontano in questa fase: «Essere tra leè stata una cosa molto importante per noi, era il nostro obiettivo perché a maggior ragione avremo scontri dirette contro le big. Sarà importante per noi confrontarci con loro, sarannodelle finali. Dovremmo stare attente a ogni particolare».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Simonetti: «Inter Women tra le prime cinque, ora tutte finali!» - - Inter_Women : Le parole di Flaminia Simonetti in vista di #InterJuventus di sabato 25 marzo ????? #InterWomen #ForzaInter - infoitsport : VIDEO - Verso Inter-Juventus Women, l’appello di Simonetti - internewsit : VIDEO - Verso Inter-Juventus Women, l'appello di Simonetti - -

Ancoraal 63' conche ci ha provato dalla distanza ma anche stavolta Peyraud Magnin non si è fatta sorprendere. Ma l'ha continuato a crescere come gioco e come intensità, ancora ...La rete del definitivo 3 - 1 per l'è arrivata all'86' con Alborghetti. E' partito tutto da un cross dalla sinistra diche ha trovato in area Van der Gragt che di testa ha servito la ...didi Gemona del Friuli) 12.30 * Hellas Verona -(Sinergy Stadium di Verona) 14.30 * Napoli - Frosinone (G. Piccolo di Cercola) Domenica 26 febbraio 10.45 Torino - Roma (Stadio S. ...

VIDEO - Verso Inter-Juventus Women, l’appello di Simonetti Inter-News.it

Inter Women contro la Juventus femminile nel secondo turno della poule scudetto di serie A donne 2023. Quando si gioca, dove vederla e quali sono i pronostici. Inter Juventus, torna il Derby d’Italia ...L'Inter Women sfida la Juventus sabato alle 14.30 per la prima partita della Poule Scudetto. Flaminia Simonetti suona la carica ...