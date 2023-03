Simona Marchini | chi è la sorella Carla | età | carriera | Teatro delle maschere di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 marzo 2023)è una nota attrice italiana che ha fatto la storia del cinema e del. Oggi sarà ospite di Serena Bortone assieme a suae insieme racconteranno tutto della loro vita e della loro. Vengono da una famiglia d’arte eha avuto un ruolo importante nella storia teatrale, sapete perché? Ve lo raccontiamo noi! Ecco chi è e cosa ha realizzato nella sua vita. Chi è: età eè una persona piuttosto riservata, non ha mai rilasciato interviste molto private, per cui le informazioni sulla sua storia personale non sono molte. Sappiamo che viene da una famiglia d’arte, in cui il padre era un critico e grande ...