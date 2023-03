Simboli e misteri nelle avventure di Alice nel paese delle meraviglie

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 marzo 2023) Un volume che saprà meravigliare chi vorrà seguire Vito Foschi in questa stupefacente avventura per Stamperia del Valentino in libreria a marzo “Tanto si è scritto e detto sugli aspetti iniziaticidi Pinocchio, dove a una prima spiegazione tutto sembra apparire evidente. Complice lo stesso nome del protagonista, derivato da una crasi tra ‘pineale’ e ‘occhio’, ventilando così uno stretto legame con il ‘terzo occhio’tradizioni iniziatiche orientali. Molte più perplessità hanno destato invece i segnali indubbiamente presenti nell’opera di Lewis Carroll”, spiega l’editore Paolo Izzo (Stamperia del Valentino) nell’introduzione al libro “ e attraverso lo specchio” di Vito Foschi, inserito nella collana Polifemi (€ 12,00 – pagine 88). La piccolasogna, viaggia, cade in una tana di coniglio, entra ...