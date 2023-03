(Di venerdì 24 marzo 2023) C’èdi un rito satanico dietro il ritrovamento adi unaraffigurante lae con una croce rovesciata, di colore rosso, disegnata sul petto. A scoprirla un cittadino, Massimo Dellisola, che stava passeggiando con il cane in una zona a monte dell’ex ospedale Marino Piemontese, un’area privata da dove laVergine, precedentemente situata in una cappelletta votiva sin dal 1954, è stata trafugata. LEGGI ANCHE Tre statuedistrutte su tre cime lombarde. "Sono fanatici anti-" L'ultimo sfregio, a fuoco ladi Fratel Ettore. Fdi: il quartiere sospetta il dolo “Chi ha fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aude_ita : RT @SecolodItalia1: Simboli cristiani sotto attacco: decapitata la statua della Madonna a Loano, l’ombra del satanismo - alessan75877023 : RT @SecolodItalia1: Simboli cristiani sotto attacco: decapitata la statua della Madonna a Loano, l’ombra del satanismo - SecolodItalia1 : Simboli cristiani sotto attacco: decapitata la statua della Madonna a Loano, l’ombra del satanismo… - temistocle123 : @bertero_g Certo. Essere uno stato laico non vuol dire proibire i simboli cristiani. La nostra tradizione è Cristiana! - BildarteDesy : RT @EraldoFR: In questi simboli c'è tutta la politica del PD, americano ed italiano. Sono diventati gli elementi di una costruzione sociale… -

... ai loroconsolidati e alle loro tradizionali pratiche". Se è vero che "per sei italiani su ... una franchezza oggi preziosa, riportando alla sorgente dell'esserein "una dimensione di ...Loano. "Sul nostro territorio, purtroppo, prosegue la cristianofobia ovvero l'avversione pregiudiziale espressa nei confronti del cristianesimo i suoie istessi. Un'odio satanico e non una semplice bravata di ragazzini né un'atto commesso da persone psicologicamente disturbate".Insomma, secondo questa corrente di pensiero, così come non si usanoreligiosia scuola non si dovrebbe nemmeno dare spazio ad altre religioni tra i banchi. Il preside , invece, ...

Simboli cristiani sotto attacco: decapitata la statua della Madonna a ... Secolo d'Italia

I lavori di restauro sono iniziati nel 2019, e ridaranno vita anche al minareto pendente di Al Hadba, simbolo non solo di Mosul ma di tutto ... dagli altoparlanti della moschea che tutti i cristiani ...Loano. “Sul nostro territorio, purtroppo, prosegue la cristianofobia ovvero l’avversione pregiudiziale espressa nei confronti del cristianesimo i suoi simboli e i cristiani stessi. Un’odio satanico e ...