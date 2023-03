Silvia di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Instagram, Daniele (Di venerdì 24 marzo 2023) Uomini e Donne. Un’altra scoppiettante puntata è andata in onda oggi su Canale 5, in compagnia del salotto amoroso di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo in puntata. Al centro della puntata Biagio Di Maro, il cavaliere che sta conoscendo meglio Silvia. Il cavaliere napoletano è rientrato da poco in studio e si è subito messo in gioco: sarà lei la fortunata? Silvia, una nuova dama per Biagio Silvia è una donna elegante, forte, decisa e molto sicura di sé, ed è scesa in studio per conoscere l’affascinante Roberto. Di Silvia, al momento, conosciamo ben poco, perché è stata solamente una volta in studio, ed ha avuto modo solo in misura limitata si esprimersi. Ma sappiamo che è piemontese. La frequentazione con Roberto Con Roberto Silvia ha parlato molto a telefono, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023). Un’altra scoppiettante puntata è andata in onda oggi su Canale 5, in compagnia del salotto amoroso di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo in puntata. Al centro della puntata Biagio Di Maro, il cavaliere che sta conoscendo meglio. Il cavaliere napoletano è rientrato da poco in studio e si è subito messo in gioco: sarà lei la fortunata?, una nuova dama per Biagioè una donna elegante, forte, decisa e molto sicura di sé, ed è scesa in studio per conoscere l’affascinante Roberto. Di, al momento, conosciamo ben poco, perché è stata solamente una volta in studio, ed ha avuto modo solo in misura limitata si esprimersi. Ma sappiamo che è piemontese. La frequentazione con Roberto Con Robertoha parlato molto a telefono, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoemiCristofal3 : #Day2WordExposition «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch'egli gradisce!» Vangelo seco… - LaSantitae : #AbidjanWordConference L’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffocan… - silvia_gragnani : @Loredana_Dana75 Ori che prende in giro niki per i suoi argomenti quando lei ama parlare delle dimensioni degli ucc… - PieraBelfanti : @silvia_sb_ Certi uomini guidano molto maldestramente e intralciano, eppure non salta in mente di urlare loro 'tro..ni'... - dudeareyouok : silvia poteva essere la dominatrice di uomini donna possente invece no la mettere in scene no sense e la fate sottomettere ah ok -