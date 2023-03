Sicurezza - Spunta una proposta di legge per la stretta su bici e monopattini elettrici (Di venerdì 24 marzo 2023) In attesa delle modifiche al Codice della Strada annunciate dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, alcuni deputati di Fratelli d'Italia hanno depositato una proposta di legge per regolamentare monopattini, monoruote e biciclette a propulsione prevalentemente elettrica e qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato su ruote, a prescindere dal numero di ruote o dal tipo di propulsione. "Obbligatori per tutti la conoscenza delle regole di circolazione, un sistema di protezione adeguato sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri (se previsti) oltre all'assicurazione e alla targa o analogo elemento che renda univocamente identificabile a vista il mezzo", si legge in un comunicato. Più regole. L'obiettivo, secondo i proponenti, è "porre fine all'attuale circolazione senza regole che si è ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 marzo 2023) In attesa delle modifiche al Codice della Strada annunciate dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, alcuni deputati di Fratelli d'Italia hanno depositato unadiper regolamentare, monoruote eclette a propulsione prevalentemente elettrica e qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato su ruote, a prescindere dal numero di ruote o dal tipo di propulsione. "Obbligatori per tutti la conoscenza delle regole di circolazione, un sistema di protezione adeguato sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri (se previsti) oltre all'assicurazione e alla targa o analogo elemento che renda univocamente identificabile a vista il mezzo", siin un comunicato. Più regole. L'obiettivo, secondo i proponenti, è "porre fine all'attuale circolazione senza regole che si è ...

