Siccità | Uniacque chiede a 36 Comuni di emettere ordinanze per il contenimento di consumi idrici

(Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. Permane sotto osservazione costante lo stato della dotazione idrica della Provincia di Bergamo in gestioneche rende noto di aver inviato richiesta di emissione di ordinanza didei(possibilità di consumo extra potabile solo per un’ora nella fascia notturna) a 36 altridella Provincia di Bergamo. Si tratta diche presentano un livello di attenzione elevato per attingimenti anormalmente alti e possibili criticità a breve. Questo l’elenco: ? Ambivere ? Barzana ? Caprino Bergamasco ? Casnigo ? Castione Della Presolana ? Cazzano Sant’Andrea ? Cene ? Cerete ? Cisano Bergamasco ? Clusone ? Colzate ? Dossena ? Fino Del Monte ? Fiorano Al Serio ? Gandino ? Gazzaniga ? Gorlago ? Gorno ? Leffe ? Onore ? Palazzago ? Parre ? Peia ? ...

... con un cielo terso perfetto per le passeggiate ma tutt'altro che utile nella lotta contro la. La scorsa settimana, come vi avevamo anticipato sul PrimaBergamo del 10 marzo ,(...Ieri, la società che gestisce l'acqua in gran parte della provincia, ha chiesto a sei ... in altri 36 Comuni della Bergamasca il livello di attenzione resta elevato in tema die ...Parallelamente,spiega anche che ci sono altri 36 Comuni della Bergamasca che presentano un livello di attenzione elevato in tema die che dove potrebbero riscontrarsi possibili ...