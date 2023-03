“Siamo in dirittura d’arrivo”: la gioia di Ian Somerhalder e Nikki Reed per il figlio numero 2 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ian Somerhalder e Nikki Reed diventeranno presto genitori per la seconda volta. È stato proprio l’attore a rivelare quanto entrambi siano emozionati ben sapendo che ora manca davvero pochissimo alla nascita: “Siamo in dirittura d’arrivo, va tutto alla grande, questo è un momento davvero speciale” – sono state le sue parole a Page Six, in occasione dell’evento organizzato per il marchio di whisky suo e di Paul Wesley, organizzato a Miami. L’interprete di The Vampire Diaries non può nascondere la sua emozione, che sta evidentemente diventando più forte ora che la gravidanza di Nikki sta volgendo al termine: “Essere genitore è la cosa più bella in assoluto che potesse capitarmi – ha detto ancora – Gli uomini non possono certamente sapere bene cosa provino le donne quando ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 24 marzo 2023) Iandiventeranno presto genitori per la seconda volta. È stato proprio l’attore a rivelare quanto entrambi siano emozionati ben sapendo che ora manca davvero pochissimo alla nascita: “in, va tutto alla grande, questo è un momento davvero speciale” – sono state le sue parole a Page Six, in occasione dell’evento organizzato per il marchio di whisky suo e di Paul Wesley, organizzato a Miami. L’interprete di The Vampire Diaries non può nascondere la sua emozione, che sta evidentemente diventando più forte ora che la gravidanza dista volgendo al termine: “Essere genitore è la cosa più bella in assoluto che potesse capitarmi – ha detto ancora – Gli uomini non possono certamente sapere bene cosa provino le donne quando ...

