"Siamo al limite". Formula 1, addio al Gp di Monza? Psicodramma tricolore (Di venerdì 24 marzo 2023) Strutture da rinnovare, altrimenti il rischio è che la F1 guardi verso altri fronti e possa abbandonare un appuntamento tra Imola e Monza. Sarebbe un colpo clamoroso l'addio all'Autodromo Nazionale, che è rimasto sempre all'attivo nel calendario da quando la F1 è nata nel 1950. “Noi dobbiamo stare al passo con la Formula 1: abbiamo di fronte una sfida, che è quella di andare oltre il 2025 — ha commentato il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani — Normalmente i contratti si discutono almeno due anni prima, ma per fare questo dobbiamo avere le carte in regola, e aver dimostrato con i fatti che questo grande sforzo lo si sta facendo e che lo si farà in tempo sicuramente per il 2024. La sfida è grande, perché si dice che l'Europa abbia troppi GP, ci sono richieste dall'America, dall'Asia e ora anche dall'Africa: Siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Strutture da rinnovare, altrimenti il rischio è che la F1 guardi verso altri fronti e possa abbandonare un appuntamento tra Imola e. Sarebbe un colpo clamoroso l'all'Autodromo Nazionale, che è rimasto sempre all'attivo nel calendario da quando la F1 è nata nel 1950. “Noi dobbiamo stare al passo con la1: abbiamo di fronte una sfida, che è quella di andare oltre il 2025 — ha commentato il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani — Normalmente i contratti si discutono almeno due anni prima, ma per fare questo dobbiamo avere le carte in regola, e aver dimostrato con i fatti che questo grande sforzo lo si sta facendo e che lo si farà in tempo sicuramente per il 2024. La sfida è grande, perché si dice che l'Europa abbia troppi GP, ci sono richieste dall'America, dall'Asia e ora anche dall'Africa:...

