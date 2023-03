Shark Emcee lancia il nuovo singolo ‘Quello che so’ VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo di Accussì Mò, Na man’ aizàt’ e Vip, singoli che hanno portatoa rirsi sulla scena anche grazie a un ottimo risultato radiofonico, l’artista sannita pubblica il brano Quello che so. Quarto estratto, è l’ultimo prima della pubblicazione del disco prevista per il 14 Aprile e uno dei più rappresentativi dell’intero progetto. Affiancato dall’Etichetta Discografica Dischi Rurali con distribuzione Artist First, il brano è disponibile su tutti gli store digitali e su youtube con un visual. Il pioniere del Rap made in Sannio aveva già pubblicato alcuni progetti non ufficiali come La Trappola nel 2007 e Made in Sann-Yo nel 2010. Con Quello che so, prodotto da Darry Bryan, l’artista mette un punto fermo riconfermandosi maestro di stile in attesa di concludere ...