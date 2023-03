Sfila anche il Samsung Galaxy A14 5G tra i device con la One UI 5.1 (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Samsung Galaxy A14 5G è stato il primo telefono del colosso di Seul per il 2023. Il dispositivo è stato fornito con la One UI 5.0 basata su Android 13 pronta all’uso. Ora, lo smartphone ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1, portando più funzionalità ed una stabilità migliorata. L’upgrade è attualmente in fase di lancio in alcuni Paesi asiatici. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per il Samsung Galaxy A14 5G porta il firmware del telefono alla versione A146BXXU1BWC3. La release ha anche apportato la patch di sicurezza di marzo 2023, che corregge oltre 50 carenze di sicurezza riscontrate negli smartphone Galaxy. Attualmente l’aggiornamento alla One UI 5.1 è disponibile a bordo del Samsung Galaxy A14 5G ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) IlA14 5G è stato il primo telefono del colosso di Seul per il 2023. Il dispositivo è stato fornito con la One UI 5.0 basata su Android 13 pronta all’uso. Ora, lo smartphone ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1, portando più funzionalità ed una stabilità migliorata. L’upgrade è attualmente in fase di lancio in alcuni Paesi asiatici. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento alla One UI 5.1 per ilA14 5G porta il firmware del telefono alla versione A146BXXU1BWC3. La release haapportato la patch di sicurezza di marzo 2023, che corregge oltre 50 carenze di sicurezza riscontrate negli smartphone. Attualmente l’aggiornamento alla One UI 5.1 è disponibile a bordo delA14 5G ...

