Sezze Sequestro anticipato di beni per 400mila euro ad un 55enne pontino

Sezze – I Carabinieri di Latina coadiuvati dai militari della stazione di Sezze hanno sequestrato anticipato, in base a quanto disposto dalla III Sezione Penale del Tribunale di Roma, nei confronti di un 55enne pontino, imputato in un processo per traffico di stupefacenti dalla DDA di Roma, non in grado di giustificare con un reddito L'articolo Temporeale Quotidiano.

