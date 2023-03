Sessione di test positiva per il Team HRC in una soleggiata Aragona (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Team HRC è sceso in pista questa settimana per prepararsi al primo round europeo del Campionato Mondiale Superbike 2023. Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno girato al Motorland Aragón sia mercoledì 22 che giovedì 23 marzo, raccogliendo altri dati importanti per le prossime gare. Ancora una volta beneficiando di condizioni meteorologiche stabili, soleggiate ma non eccessivamente calde, i piloti hanno potuto lavorare insieme ai loro tecnici attraverso l’elenco dei compiti prestabiliti. Soddisfatti dei progressi compiuti con la CBR1000RR durante i round di apertura della stagione in Australia e Indonesia, il duo spagnolo è intenzionato a continuare il trend positivo quando il campionato sbarcherà in Europa, al TT Circuit di Assen, il 21-23 aprile. La squadra si è quindi concentrata al massimo durante la Sessione di questa settimana, con Lecuona e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 marzo 2023) IlHRC è sceso in pista questa settimana per prepararsi al primo round europeo del Campionato Mondiale Superbike 2023. Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno girato al Motorland Aragón sia mercoledì 22 che giovedì 23 marzo, raccogliendo altri dati importanti per le prossime gare. Ancora una volta beneficiando di condizioni meteorologiche stabili, soleggiate ma non eccessivamente calde, i piloti hanno potuto lavorare insieme ai loro tecnici attraverso l’elenco dei compiti prestabiliti. Soddisfatti dei progressi compiuti con la CBR1000RR durante i round di apertura della stagione in Australia e Indonesia, il duo spagnolo è intenzionato a continuare il trend positivo quando il campionato sbarcherà in Europa, al TT Circuit di Assen, il 21-23 aprile. La squadra si è quindi concentrata al massimo durante ladi questa settimana, con Lecuona e ...

