Sergio Mattarella alle Fosse Ardeatine, presente per l'anniversario dell'eccidio nazista (Di venerdì 24 marzo 2023) . Per il 79esimo anniversario dell'eccidio nazista alle Fosse Ardeatine, il Presidente della Repubblica ha voluto rendere omaggio alle 335 vittime. Arrivato all'ingresso del Sacrario, ha deposto una corona d'alloro sulla lapide presente, portata lì in spalla da due Corazzieri. Mattarella dopo la cerimonia, ha portato l'omaggio alle vittime, ricordando come la strage compiuta dai nazisti fu una rappresaglia in risposta all'attacco dei partigiani su via Rasella. Sergio Mattarella porta l'omaggio alle vittime delle Fosse Ardeatine Sono stati nominati tutti i nomi delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine.

