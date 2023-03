Serena Grandi: “Ho avuto centinaia di uomini, Panatta il più fico di tutti. Berlusconi? Non gli piacevo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Ha avuto “centinaia” di uomini, ma quello che le è rimasto di più nel cuore è Adriano Panatta. “Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ ‘moscio’’’, ha ricordato Serena Grandi, ospite ieri di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1. “Quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era un fico pazzesco”, ha detto l’attrice e sex symbol italiana, intervistata nel giorno del suo compleanno. In apertura, i conduttori le hanno subito fatto gli auguri. Quanti anni compie? ‘’Sessantasei ma ne sento 28. Sto vivendo una nuova fase della vita, come autrice di libri crime”. Gli anni sono però 65 e non 66, visto che è nata nel 1958. “Avete ragione, ma ormai non ci capisco più niente, in effetti è una notizia straordinaria quella che mi date!”, ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Ha” di, ma quello che le è rimasto di più nel cuore è Adriano. “Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ ‘moscio’’’, ha ricordato, ospite ieri di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1. “Quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era unpazzesco”, ha detto l’attrice e sex symbol italiana, intervistata nel giorno del suo compleanno. In apertura, i conduttori le hanno subito fatto gli auguri. Quanti anni compie? ‘’Sessantasei ma ne sento 28. Sto vivendo una nuova fase della vita, come autrice di libri crime”. Gli anni sono però 65 e non 66, visto che è nata nel 1958. “Avete ragione, ma ormai non ci capisco più niente, in effetti è una notizia straordinaria quella che mi date!”, ha ...

