Serbia U21-Italia U21 0-2: doppio Mulattieri e gli Azzurrini vanno (Di venerdì 24 marzo 2023) Under 21, Serbia-Italia: cronaca e tabellino del match – In attesa degli Europei in programma a fine giugno, l’Italia Under 21 ha sfidato oggi i pari età della Serbia in un’amichevole al ‘Gradski Stadion’ di Backa Topola. Dopo la sconfitta dell’Italia ieri contro l’Inghilterra (QUI la cronaca e il tabellino), vince l’U21 per 0-2 grazie alla doppietta ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Under 21,: cronaca e tabellino del match – In attesa degli Europei in programma a fine giugno, l’Under 21 ha sfidato oggi i pari età dellain un’amichevole al ‘Gradski Stadion’ di Backa Topola. Dopo la sconfitta dell’ieri contro l’Inghilterra (QUI la cronaca e il tabellino), vince l’U21 per 0-2 grazie alla doppietta ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under21 ???? #Serbia ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 18.00 ??? #BackaTopola ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - DiMarzio : #ItaliaU21 | Le formazioni ufficiali della partita tra @FSSrbije e @Azzurri U21 - GiaGianmarco : L'Italia U21 torna a vincere dopo diverso tempo e lo fa convincendo. Il mattatore della serata non può che essere S… - goals__zone : ?? Serbia U21 0-2 Italy U21 - Samuele Mulattieri 67' - milansette : Serbia-Italia U21, le formazioni: Colombo in panchina, Baldanzi titolare -