Serbia-Italia oggi in tv, amichevole Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming

Oggi venerdì 24 marzo 2023, a partire dalle ore 18.00, andrà in scena la gara amichevole che vedrà contrapposte Serbia e Italia U21. Le due compagini si sfideranno a Backa Topola e sono pronte a dare spettacolo. Gli uomini guidati da mister Paolo Nicolato, oltre al match odierno, fra tre giorni precisamente, se la vedranno anche con l'Ucraina U21 sempre in amichevole. L'intento è sicuramente quello di amalgamare ancor di più il gruppo sino a cementarlo in vista del prossimo importante impegno. 

Non a caso il 22 giugno di quest'anno, gli Azzurrini esordiranno contro la Francia nell'Europeo U21 che si disputerà in Georgia e Romania. La Nazionale Italiana prenderà parte alla manifestazione e nel Gruppo D.

