Selena Gomez chiede ai fan di lasciar stare Hailey Bieber (Di venerdì 24 marzo 2023) L'attrice ha accolto la richiesta d'aiuto di Hailey Bieber, chiedendo ai fan una tregua dall'odio online, a seguito della presunta faida tra le due

